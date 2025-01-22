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Культура

Аудиогид по Картинной галерее появился в Псковском музее

Сотрудники Псковского музея-заповедника создали первый аудиогид, который знакомит гостей с произведениями постоянной экспозиции Картинной галереи. Об этом ПАИ сообщили в музее.

Фото: пресс-служба Псковского музея

Каждый аудиофайл гида содержит подробное описание картины, биографию художника и исторический контекст, который поможет понять и оценить увиденные полотна.

«Аудиогид – это отличный вариант для тех, кто любит проводить время с искусством наедине и в своем размеренном темпе, не привязываясь к экскурсионной группе», – отметили в музее.

Навигация по галерее с помощью аудиогида проста. Каждая картина имеет свой номер, который можно найти на этикетках. Гостям нужно только выбрать соответствующие цифры на аудиогиде – и запись автоматически подключится.

Услуга доступна в кассе Главного здания Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7). Оборудование выдаётся под залог. Подробная информация по телефону 8 8112 66 33 11.

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