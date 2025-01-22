74 км железнодорожных путей отремонтировали в Псковской области в прошлом году

14:08, 22 января 2025, ПАИ

Больше 74 км железнодорожных путей отремонтировано в Псковской области в прошлом году, сообщили ПАИ в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Сотрудники Октябрьской магистрали обновили железнодорожную инфраструктуру на участках: Торошино – Любятово (15 км), Вязье – Дедовичи – Судома (31 км), Чихачёво – Киселевичи (28 км).

На месте работала специальная железнодорожная техника: щебнеочистительные, выправочные и отделочные машины. «Работы проводились во время технологических окон, что позволило минимизировать корректировки в графике движения пассажирских поездов», – отметили в ОЖД.