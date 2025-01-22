Студенты Псковского политехнического колледжа изготовили мебель для военного госпиталя

15:05, 22 января 2025, ПАИ

24 табуретки изготовили студенты Псковского политехнического колледжа для военного госпиталя. Студенты создают мебель по запросу регионального ресурсного центра, сообщает телеканал «Первый Псковский».

«Волнение и гордость больше всего, потому что не для себя делаешь, а для госпиталя», – подчеркнул студент Псковского политехнического колледжа Вадим Денисов.

24 студента первого и второго курсов уже вторую неделю подряд ежедневно работают в мастерских колледжа, чтобы сделать мебель для раненых военнослужащих.

«С нашей стороны, конечно, это большое и доброе дело, которое хочется воплотить, помочь нашим солдатам, чтобы сделать их жизнь немножечко комфортнее. Поэтому и ребята, и мы делаем всё что можем, что в наших силах», – заметила руководитель второго отделения Псковского политехнического колледжа Елена Антуфьева.

Создание такого предмета, как табурет, подразумевает отработку всех необходимых этапов столярного дела: от выбора материала и разметки до строгания и конечной обработки, уточнили специалисты колледжа.

«Табурет является, можно сказать, основой столярного изделия. То есть это четыре ножки, четыре царги, проножки. Дальше у них есть полное представление о том, как вообще сделать любое столярное изделие», – объяснил мастер производственного обучения Александр Архипов.

Студенты изготавливают как классические формы, так и более сложные дизайнерские решения.

«Интереснее работать, когда уже форма изменена, что-то новое. Особенно если это сделано для наших воинов. Пусть она будет покрепче, чуть пошире, чтобы она была усиленная, понадёжнее, чтобы она подольше прослужила», – сказал мастер производственного обучения Михаил Егоров.