Студенты Псковского политехнического колледжа изготовили мебель для военного госпиталя
24 табуретки изготовили студенты Псковского политехнического колледжа для военного госпиталя. Студенты создают мебель по запросу регионального ресурсного центра, сообщает телеканал «Первый Псковский».
«Волнение и гордость больше всего, потому что не для себя делаешь, а для госпиталя», – подчеркнул студент Псковского политехнического колледжа Вадим Денисов.
24 студента первого и второго курсов уже вторую неделю подряд ежедневно работают в мастерских колледжа, чтобы сделать мебель для раненых военнослужащих.
«С нашей стороны, конечно, это большое и доброе дело, которое хочется воплотить, помочь нашим солдатам, чтобы сделать их жизнь немножечко комфортнее. Поэтому и ребята, и мы делаем всё что можем, что в наших силах», – заметила руководитель второго отделения Псковского политехнического колледжа Елена Антуфьева.
Создание такого предмета, как табурет, подразумевает отработку всех необходимых этапов столярного дела: от выбора материала и разметки до строгания и конечной обработки, уточнили специалисты колледжа.
«Табурет является, можно сказать, основой столярного изделия. То есть это четыре ножки, четыре царги, проножки. Дальше у них есть полное представление о том, как вообще сделать любое столярное изделие», – объяснил мастер производственного обучения Александр Архипов.
Студенты изготавливают как классические формы, так и более сложные дизайнерские решения.
«Интереснее работать, когда уже форма изменена, что-то новое. Особенно если это сделано для наших воинов. Пусть она будет покрепче, чуть пошире, чтобы она была усиленная, понадёжнее, чтобы она подольше прослужила», – сказал мастер производственного обучения Михаил Егоров.
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Студенты Псковского политехнического колледжа изготовили мебель для военного госпиталя