Великолучанин оплатил более 850 тысяч рублей долга после запрета на управление транспортом
Великолучанин погасил свою задолженность только после того, как ему ограничили специальное право на управление транспортом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
В отделение судебных приставов в Великих Луках поступило 14 исполнительных производств о взыскании с гражданина задолженности по алиментам, моральному вреду, компенсации расходов на медицинские услуги, штрафам ГИБДД, налогам и кредитным платежам на общую сумму более 850 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возможных мерах принудительного воздействия в соответствии с федеральным законом. Однако мужчина не начал погашать свою задолженность.
В процессе исполнения судебных решений судебный пристав-исполнитель выяснил, что у гражданина имеется водительское удостоверение. В связи с этим было принято решение о временном ограничении мужчины в праве управления транспортом.
Эта мера оказалась действенной. Гражданин посетил отделение судебных приставов и сообщил о погашении всей своей задолженности, предоставив чек об оплате.
После поступления денег на депозитный счёт отделения исполнительные производства будут завершены фактическим исполнением, уточнили в пресс-службе.
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