Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Великолучанин оплатил более 850 тысяч рублей долга после запрета на управление транспортом

Великолучанин погасил свою задолженность только после того, как ему ограничили специальное право на управление транспортом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

В отделение судебных приставов в Великих Луках поступило 14 исполнительных производств о взыскании с гражданина задолженности по алиментам, моральному вреду, компенсации расходов на медицинские услуги, штрафам ГИБДД, налогам и кредитным платежам на общую сумму более 850 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возможных мерах принудительного воздействия в соответствии с федеральным законом. Однако мужчина не начал погашать свою задолженность.

В процессе исполнения судебных решений судебный пристав-исполнитель выяснил, что у гражданина имеется водительское удостоверение. В связи с этим было принято решение о временном ограничении мужчины в праве управления транспортом.

Эта мера оказалась действенной. Гражданин посетил отделение судебных приставов и сообщил о погашении всей своей задолженности, предоставив чек об оплате.

После поступления денег на депозитный счёт отделения исполнительные производства будут завершены фактическим исполнением, уточнили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 января 2025

О ДТП, безопасности на дорогах и предложениях ГАИ поговорили на «Серебряном дожде». Главное
22 января 2025

Михаил Ведерников заслушал доклад о работе регоператора по обращению с ТКО
22 января 2025

Временные ограничения движения введут на трёх улицах Пскова
22 января 2025

В Псковской области энергетики приступят к масштабным работам по программе повышения надёжности электроснабжения
22 января 2025

Дополнительно проиндексировать военные пенсии поручил Владимир Путин
22 января 2025

Почти тысячу водителей в Псковской области за год лишили права управления автомобилями из-за пьяной езды
22 января 2025

Почти три тысячи человек уже проголосовали во втором туре «Народного признания»
22 января 2025

Великолучанин оплатил более 850 тысяч рублей долга после запрета на управление транспортом

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...