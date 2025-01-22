Великолучанин оплатил более 850 тысяч рублей долга после запрета на управление транспортом

17:44, 22 января 2025, ПАИ

Великолучанин погасил свою задолженность только после того, как ему ограничили специальное право на управление транспортом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отделение судебных приставов в Великих Луках поступило 14 исполнительных производств о взыскании с гражданина задолженности по алиментам, моральному вреду, компенсации расходов на медицинские услуги, штрафам ГИБДД, налогам и кредитным платежам на общую сумму более 850 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возможных мерах принудительного воздействия в соответствии с федеральным законом. Однако мужчина не начал погашать свою задолженность.

В процессе исполнения судебных решений судебный пристав-исполнитель выяснил, что у гражданина имеется водительское удостоверение. В связи с этим было принято решение о временном ограничении мужчины в праве управления транспортом.

Эта мера оказалась действенной. Гражданин посетил отделение судебных приставов и сообщил о погашении всей своей задолженности, предоставив чек об оплате.

После поступления денег на депозитный счёт отделения исполнительные производства будут завершены фактическим исполнением, уточнили в пресс-службе.