Кредитный рейтинг россиян снизился почти до минимума

15:23, 22 января 2025, ПАИ

Средний индивидуальный кредитный рейтинг россиян, показатели которого определяют кредитоспособность, снизился почти до минимума за последние шесть лет и составил 732 балла из 999 баллов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные объединённого кредитного бюро.

«В течение прошлого года средний кредитный рейтинг, который ОКБ рассчитывает на основе всех хранимых в бюро кредитных историй, медленно, но стабильно снижался», – заявил директор риск-менеджмент методологии и дата-аналитики ОКБ Николай Филиппов. Так, в декабре 2024 года ИКР составил 732 балла, что на 11 баллов ниже, чем за аналогичный период 2023 года.

Главной причиной снижения показателя, по словам Филиппова, является рост доли людей с длительной просрочкой по кредитам. Так, в начале 2022 года доля задолженности клиентов, у которых три и более кредитов, составляла около 39 %, а на сегодняшний день этот показатель превысил отметку 51 %. Из-за ужесточения денежно-кредитной политики Банка России кредиторы, в частности в ипотеке, увеличивали сроки займов, что повлекло за собой сильную закредитованность россиян, считает эксперт.

Ещё одной не менее важной причиной снижения среднего ИКР стала смена кредитного поведения заёмщиков, уточнил Николай Филиппов. Он объяснил, что в текущих условиях, когда получить потребительский кредит стало несколько сложнее, люди по максимуму стали использовать имеющиеся у них продукты – например, кредитные карты.

Значение ИКР напрямую влияет на вероятность одобрения кредита. В декабре 2024 года в сегменте POS-кредитования, средства по которому выдаются непосредственно в торговых точках, вероятность одобрения займа с кредитным рейтингом 750 баллов составила только 20 %, 800 баллов – 25 %, 900 баллов – 45 % и выше 900 баллов – 55 %, следует из данных ОКБ.

В сегменте наличных среди заёмщиков с ИКР 700 баллов шанс на одобрение получили только 25 %, 800 баллов – 35 %, 850 баллов – 40 %, 900 баллов – 50 % и 950 баллов – 60 %.

В ипотеке и автокредитовании требования кредитных организаций к показателям кредитного рейтинга были несколько мягче, отметил Филиппов. Так, на конец 2024 года шанс получить ипотечный кредит с ИКР 200 баллов составил 50 % для заёмщиков, рейтинг которых составляет 400 баллов – 60 %, 600 баллов – 70 % и 800 баллов – 80 %.