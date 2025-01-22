Псковичка украла шубу из гардероба в ресторане
Псковичка украла шубу из гардероба в ресторане, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
19 января в ресторане на Завеличье посетительница обнаружила пропажу шубы «известного американского бренда». Девушка обратилась за помощью в полицию. Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову провели оперативно-разыскные мероприятия. В результате удалось установить, что шубу украла посетительница того же ресторана.
В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.
За минувшие сутки пожарными подразделениями в Псковской области ликвидировано четыре пожара
Более двухсот животных спасли при пожаре на животноводческой ферме в Псковской области