Псковичка украла шубу из гардероба в ресторане

15:46, 22 января 2025, ПАИ

Псковичка украла шубу из гардероба в ресторане, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

19 января в ресторане на Завеличье посетительница обнаружила пропажу шубы «известного американского бренда». Девушка обратилась за помощью в полицию. Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову провели оперативно-разыскные мероприятия. В результате удалось установить, что шубу украла посетительница того же ресторана.



В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.