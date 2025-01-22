Фонд «Защитники Отечества» продолжает конкурс эскизов памятника героям СВО

15:30, 22 января 2025, ПАИ

Фонд «Защитники Отечества» продолжает всероссийский конкурс эскизов памятника, посвященного героям специальной военной операции. Конкурс проводится совместно с Федеральным казначейством, Министерством науки и высшего образования России, Министерством просвещения России и Федеральной службой по финансовому мониторингу.

В конкурсе могут принять участие не только профессиональные архитекторы, но и все заинтересованные люди, в том числе ветераны СВО и их близкие.

Можно отправить индивидуальные и групповые работы. Их будут принимать до 28 февраля 2025 года.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на официальном сайте Федерального казначейства. Условия конкурса размещены там же.

Победителя и дипломантов определит специальная комиссия, в состав которой войдут представители профсоюзов в области монументального и изобразительного искусства, а также организаторы конкурса. Итоги планируется подвести в марте 2025 года.