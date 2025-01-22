Более 20 ДТП произошло в Псковской области по вине велосипедистов и самокатчиков

16:34, 22 января 2025, ПАИ

21 ДТП произошло в Псковской области по вине велосипедистов и водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по региону Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В этих ДТП 20 человек пострадали и два погибли. Всего за год в регионе привлекли к ответственности более 200 велосипедистов и владельцев СИМ.

Чаще всего ДТП происходят из-за того, что велосипедисты не спешиваются при переходе проезжей части, уточнил Владимир Папорт.

Добавим, что к СИМ относятся электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, электровелосипеды и другие подобные транспортные средства.