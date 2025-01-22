Победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников наградили в Пскове
Победителей и призëров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 7–11-х классов наградили в Пскове. Торжественная церемония состоялась в Псковском техническом лицее сегодня, 22 января, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
«Вы – наша гордость. С каждым годом количество участников растёт, и даже этот зал не смог вместить всех, завтра пройдёт второй этап награждения. Эта олимпиада – уникальная возможность посоревноваться на областном и федеральном уровне. Успехов вам в дальнейшем!» – отметил заместитель начальника управления образования администрации Пскова Максим Алганов.
Муниципальный этап проходил в течение двух месяцев по 21 школьному предмету, всего 3 920 учащихся приняли в нём участие. 324 школьника стали победителями и призёрами муниципального этапа олимпиады.
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