Победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников наградили в Пскове

16:42, 22 января 2025, ПАИ

Победителей и призëров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 7–11-х классов наградили в Пскове. Торжественная церемония состоялась в Псковском техническом лицее сегодня, 22 января, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ























«Вы – наша гордость. С каждым годом количество участников растёт, и даже этот зал не смог вместить всех, завтра пройдёт второй этап награждения. Эта олимпиада – уникальная возможность посоревноваться на областном и федеральном уровне. Успехов вам в дальнейшем!» – отметил заместитель начальника управления образования администрации Пскова Максим Алганов.

Муниципальный этап проходил в течение двух месяцев по 21 школьному предмету, всего 3 920 учащихся приняли в нём участие. 324 школьника стали победителями и призёрами муниципального этапа олимпиады.