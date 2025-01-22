Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников наградили в Пскове

Победителей и призëров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 7–11-х классов наградили в Пскове. Торжественная церемония состоялась в Псковском техническом лицее сегодня, 22 января, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Награждение победителей и призёров олимпиады
    Фото: ПАИ
  • Награждение победителей и призёров олимпиады
    Фото: ПАИ
  • Награждение победителей и призёров олимпиады
    Фото: ПАИ
  • Награждение победителей и призёров олимпиады
    Фото: ПАИ
  • Награждение победителей и призёров олимпиады
    Фото: ПАИ
  • Награждение победителей и призёров олимпиады
    Фото: ПАИ
  • Награждение победителей и призёров олимпиады
    Фото: ПАИ
  • Награждение победителей и призёров олимпиады
    Фото: ПАИ
  • Награждение победителей и призёров олимпиады
    Фото: ПАИ
  • Награждение победителей и призёров олимпиады
    Фото: ПАИ
  • Награждение победителей и призёров олимпиады
    Фото: ПАИ
  • Награждение победителей и призёров олимпиады
    Фото: ПАИ

«Вы – наша гордость. С каждым годом количество участников растёт, и даже этот зал не смог вместить всех, завтра пройдёт второй этап награждения. Эта олимпиада – уникальная возможность посоревноваться на областном и федеральном уровне. Успехов вам в дальнейшем!» – отметил заместитель начальника управления образования администрации Пскова Максим Алганов.

Фото: ПАИ

Муниципальный этап проходил в течение двух месяцев по 21 школьному предмету, всего 3 920 учащихся приняли в нём участие. 324 школьника стали победителями и призёрами муниципального этапа олимпиады.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 января 2025

О ДТП, безопасности на дорогах и предложениях ГАИ поговорили на «Серебряном дожде». Главное
22 января 2025

Михаил Ведерников заслушал доклад о работе регоператора по обращению с ТКО
22 января 2025

Временные ограничения движения введут на трёх улицах Пскова
22 января 2025

В Псковской области энергетики приступят к масштабным работам по программе повышения надёжности электроснабжения
22 января 2025

Дополнительно проиндексировать военные пенсии поручил Владимир Путин
22 января 2025

Почти тысячу водителей в Псковской области за год лишили права управления автомобилями из-за пьяной езды
22 января 2025

Почти три тысячи человек уже проголосовали во втором туре «Народного признания»
22 января 2025

Великолучанин оплатил более 850 тысяч рублей долга после запрета на управление транспортом

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...