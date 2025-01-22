Как вернуть в магазин ненужные подарочные сертификаты и карты, объяснили псковичам

16:54, 22 января 2025, ПАИ

Как вернуть в магазин ненужные подарочные сертификаты и карты, объяснили псковичам эксперты из Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Специалисты обратили внимание на несколько важных моментов. Во-первых, оповещение, которое часто бывает на подарочных картах, о том, что они не подлежат обмену и возврату, является нарушением закона.

«Подарочный сертификат – это документ о предварительной оплате товара. То есть формально вы внесли аванс за товар или услугу. Если вы потом передумали, не смогли воспользоваться сертификатом, имеете право этот аванс вернуть», – пояснили в Роспотребнадзоре.

Нарушением закона также является упоминание о сроке действия подарочных карт (3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев), однако вернуть деньги можно в течение трёх лет с момента покупки сертификата. Это срок исковой давности по таким делам.

Если на подарочной карте написана сумма, но истрачено меньше, магазин обязан вернуть сдачу или перенести остаток на следующую покупку. Когда покупателя вынуждают тратить всю сумму сразу или отказываются давать сдачу, это тоже является нарушением закона.

Любой подарочный сертификат можно вернуть продавцу и получить за него деньги, даже если срок сертификата вышел. Причины объяснять необязательно. Никакие внутренние правила магазинов, даже если они висят на стенде или написаны в интернете, не влияют на возможность возврата сертификата. Закон всегда стоит выше любых правил магазинов.

Чтобы вернуть сертификат продавцу, нужно обратиться в магазин. Если на устное обращение получен отказ, нужно написать заявление в двух экземплярах: один отдать директору магазина или администратору, а второй оставить себе с отметкой о принятии первого экземпляра. Если сертификат распространяется только на интернет-магазины или онлайн-сервисы, нужно отправить заявление заказным письмом с уведомлением о вручении.

Если через 10 дней со дня вручения претензии деньги не пришли (дату вручения можно узнать по отметке в почтовом уведомлении), можно обратиться в суд. «Госпошлины по таким делам нет, если вы выиграете, то к стоимости сертификата можете получить дополнительные выплаты по закону о защите прав потребителей: неустойку, штраф и компенсацию морального вреда», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Обратиться за помощью можно по телефонам отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области:

- в Пскове, Псковском, Гдовском, Стругокрасненском, Плюсском, Порховском, Дновском районах: 8 (8112) 62-24-77, 8 (8112) 62-25-03;

- в Великих Луках, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах: 8 (81153) 7-70-96, 8 (81153) 3-72-01;

- в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах: 8 (81151) 2-54-02;

- в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах: 8 (81152) 3-20-07.