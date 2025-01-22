Чемпионат и первенство Псковской области по ММА пройдут 25 января
Чемпионат и первенство Псковской области по ММА пройдут в Великих Луках 25 января, сообщили ПАИ в Федерации ММА Псковской области.
В соревнованиях примут участие около 70 спортсменов из Пскова и Великих Лук. По итогам сильнейшие спортсмены сформируют региональную сборную для участия во всероссийских соревнованиях. Также областной турнир является отборочным на чемпионат и первенство СЗФО.
Награды соревнований будут разыгрываться в четырёх возрастных группах. Старты пройдут в комплексе «Стрелец». Открытие в 12:00.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
12 великолучан участвуют во всероссийских соревнованиях по кикбоксингу «Золотое кольцо»
Традиционный региональный турнир по боксу памяти Александра Матросова пройдёт в Псковской области