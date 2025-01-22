Чемпионат и первенство Псковской области по ММА пройдут 25 января

17:23, 22 января 2025, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по ММА пройдут в Великих Луках 25 января, сообщили ПАИ в Федерации ММА Псковской области.

В соревнованиях примут участие около 70 спортсменов из Пскова и Великих Лук. По итогам сильнейшие спортсмены сформируют региональную сборную для участия во всероссийских соревнованиях. Также областной турнир является отборочным на чемпионат и первенство СЗФО.

Награды соревнований будут разыгрываться в четырёх возрастных группах. Старты пройдут в комплексе «Стрелец». Открытие в 12:00.

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