Поездки в удалённые деревни и транспортная доступность: как работает филиал «Псковпассажиравтотранса» в Пыталово

09:55, 23 января 2025, ПАИ

Филиал компании «Псковпассажиравтотранс» работает в Пыталово с 1997 года. Транспортная доступность, поездки в удалённые сёла и обратно, перевозка детей и ещё 20 направлений – всё это о работе предприятия в муниципалитете.

Как сейчас работает и чем живёт перевозчик в этом уголке Псковской области, можно посмотреть в сюжете.

Реклама. ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». ИНН 6027023616.