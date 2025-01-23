Поездки в удалённые деревни и транспортная доступность: как работает филиал «Псковпассажиравтотранса» в Пыталово
Филиал компании «Псковпассажиравтотранс» работает в Пыталово с 1997 года. Транспортная доступность, поездки в удалённые сёла и обратно, перевозка детей и ещё 20 направлений – всё это о работе предприятия в муниципалитете.
Как сейчас работает и чем живёт перевозчик в этом уголке Псковской области, можно посмотреть в сюжете.
Реклама. ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». ИНН 6027023616.
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Поездки в удалённые деревни и транспортная доступность: как работает филиал «Псковпассажиравтотранса» в Пыталово