Победительница «Губернаторского дневника» Влада Дарина Бирюкова: Верьте в себя и свои силы

10:38, 23 января 2025, ПАИ

Мы продолжаем знакомство с победителями акции «Губернаторский дневник» в первом триместре 2024–2025 учебного года. Второклассница из Себежской основной общеобразовательной школы Влада Дарина Бирюкова стала победительницей акции «Губернаторский дневник» в группе школьников 2–4-х классов. За три месяца она получила 201 пятёрку.

Как только в школе начали ставить оценки, девочка решила участвовать в акции. О её проведении школьнице рассказала классный руководитель Елена Гаврилова. Набрать такое количество пятёрок, не считая четвёрок, которые иногда проскакивают в дневнике Влады, – задача непростая, но решаемая при правильном подходе.

«Я получаю в среднем две-три пятёрки в день. Я сама постоянно тяну руку, но, к сожалению, Елена Ивановна не всегда меня спрашивает», – отметила второклассница.

Радость победы с отличницей разделили одноклассники, один из мальчишек в шутку попросил «поделиться мозгами». Второклассница с удовольствием изучает все предметы, но особенно ей нравится математика. Она даже принимала участие в онлайн-олимпиаде по этому предмету за третий класс.

Учиться Владе Дарине Бирюковой нравится, уроки, если нет каких-нибудь больших проектов, она делает быстро и самостоятельно. «Я в основном всегда делаю сама уроки. Когда есть какие-то вопросы или мне что-то непонятно, мне помогает мама или папа», – сказала школьница.

Жизнь вне школы отличницы из Себежа также наполнена множеством интересных занятий: ей нравится собирать лего и рисовать, заниматься танцами, гимнастикой. Влада учится в музыкальной школе и очень любит верховую езду. Дома она, по возможности, помогает маме, убирает свою комнату, ухаживает за хомяком.

«У меня каждый день, помимо школы, много дополнительных занятий, поэтому вечером я чувствую себя уставшей. Иногда я могу посмотреть телевизор, часто с родителями играем в настольные игры или с друзьями играю на улице», – рассказала второклассница.

Влада Дарина очень любит читать. С самого раннего детства ей читала мама. Особенно нравятся сказки, рассказы о животных.

Планов на будущее девочка пока не строит: «Пока я не могу сказать, кем я хочу быть. Мне всего лишь восемь лет. Пока мне нравится рисовать, танцевать, заниматься математикой».

Ребятам, которые не победили в этот раз, себежанка пожелала в первую очередь верить в себя и свои силы, не опускать руки. «Если честно, мне очень повезло. Я первый раз подала заявку и победила. Но если бы этого не случилось, я бы делала это до тех пор, пока не дошла бы до своей цели. Мне нравится учиться и ходить в школу, делать домашние задания и отвечать на уроках. Когда ты делаешь то, что приносит тебе радость, ты не замечаешь трудностей», – уверена победительница акции.

Второй год подряд акцию «Губернаторский дневник» поддерживает «Альфа-банк». Он даёт большие возможности для реализации своих целей, в частности, для роста малого бизнеса.

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Как акция проходила в предыдущие годы, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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