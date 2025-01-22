Почти три тысячи человек уже проголосовали во втором туре «Народного признания»

17:48, 22 января 2025, ПАИ

Почти три тысячи человек уже проголосовали во втором туре Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024». Отдать свои голоса можно до 21 февраля.