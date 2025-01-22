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Общество

Временные ограничения движения введут на трёх улицах Пскова

Временные ограничения движения введут на трёх улицах Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

23 января будет перекрыт участок дороги от дома № 14 до дома № 20 на улице Алексея Алёхина в связи с проведением ремонтных работ.

23 января с 8:00 до 17:00 будет закрыт участок дороги на улице Коммунальной в районе дома № 48 в связи с проведением дорожных работ.

24 января с 8:00 до 20:00 будет перекрыта проезжая часть улицы Германа в связи с устройством тротуара.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – добавили в администрации.

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