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Выставку захваченной в ходе СВО трофейной техники посетили депутаты Псковского областного Собрания

Депутаты областного Собрания ознакомились с экспонатами выставки трофейной техники стран НАТО, захваченной военнослужащими группировки войск «Север» в ходе проведения специальной военной операции. В центре Пскова на открытом пространстве у здания областного Дома семьи представлено 16 единиц техники, состоящей на вооружении ВСУ и стран НАТО: Великобритании, США, Турции, Финляндии, Франции и Австралии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Выставка открылась 8 января, за всё время её посетили сотни псковичей. Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов обратил внимание, что среди людей, осматривающих трофейную технику, очень много молодёжи. «Это очень важно, потому что чувство патриотизма, основанное на наших ценностях, закладывается вот здесь. Смотришь и понимаешь, что всё это добыто кровью, большим трудом, ценой человеческих жизней. Победу приближают люди, которые живут среди нас, – наши близкие, друзья, родственники. Мы ими гордимся», – поделился эмоциями Алексей Севастьянов.

Под открытым небом выставлены танк Abrams, французский танк АМX, бронетранспортёр М113, боевая машина пехоты Bradley, бронемашина Mastiff и другие образцы вооружения.
По мнению лидера фракции ЛДПР в областном Собрании Антона Минакова, выставка трофейной техники напоминает жителям регионов, расположенных вдали от фронта, что происходит сейчас на южных границах страны. «Это надо показывать, чтобы граждане увидели, с кем мы воюем. Страшные натовские машины с огромными пушками, которые мы видим ржавыми, раскуроченными и сгоревшими, внушают уверенность в нашей скорой победе», – высказался Антон Минаков.

Делясь впечатлениями от посещения выставки, спикер регионального парламента Александр Котов отметил, что трофейная военная техника, захваченная российским военными, наглядно свидетельствует о том, что нашей стране противостоит не только Украина, но и вся мощь НАТО.

«После осмотра хочется всем, чем только можно, поддерживать наших бойцов, помогать им и их семьям, что мы, конечно, и стараемся делать. И конечно, все мы ждём скорейшей победы, чтобы наши бойцы вернулись домой и эта беспощадная война наконец закончилась», – резюмировал председатель областного Собрания депутатов.

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