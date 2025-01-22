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Общество

Михаил Ведерников заслушал доклад о работе регоператора по обращению с ТКО

Рабочую встречу с врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксенией Григорьевой провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 22 января. Темой встречи стала работа регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Ксения Григорьева проинформировала, что в январе компания ООО «Экогрупп», которая с июля прошлого года оказывает услуги по обращению с ТКО в качестве временного регоператора, стала победителем конкурсного отбора для работы в Псковской области. В ближайшее время состоится подписание соглашения об оказании компанией услуг по вывозу ТКО в Псковской области сроком на 10 лет.

Говоря о результатах работы «Экогрупп» за первые шесть месяцев, Ксения Григорьева отметила, что на данный момент компания полностью обеспечила себя необходимой техникой. В работе задействовано 100 единиц техники, более половины которой было приобретено в лизинг при поддержке правительства Псковской области.

Кроме того, регоператор закупил более 3 000 контейнеров, которые предоставляются муниципалитетам по мере необходимости.

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