Михаил Ведерников заслушал доклад о работе регоператора по обращению с ТКО

19:13, 22 января 2025, ПАИ

Рабочую встречу с врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксенией Григорьевой провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 22 января. Темой встречи стала работа регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Ксения Григорьева проинформировала, что в январе компания ООО «Экогрупп», которая с июля прошлого года оказывает услуги по обращению с ТКО в качестве временного регоператора, стала победителем конкурсного отбора для работы в Псковской области. В ближайшее время состоится подписание соглашения об оказании компанией услуг по вывозу ТКО в Псковской области сроком на 10 лет.

Говоря о результатах работы «Экогрупп» за первые шесть месяцев, Ксения Григорьева отметила, что на данный момент компания полностью обеспечила себя необходимой техникой. В работе задействовано 100 единиц техники, более половины которой было приобретено в лизинг при поддержке правительства Псковской области.

Кроме того, регоператор закупил более 3 000 контейнеров, которые предоставляются муниципалитетам по мере необходимости.