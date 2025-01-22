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Ушёл из жизни глава Пухновской волости Куньинского района Александр Киселёв

После тяжёлой болезни ушёл из жизни глава Пухновской волости Куньинского района Александр Киселёв, пишет муниципальная газета «Пламя».

Александр Киселёв. Фото: газета «Пламя»

Всю жизнь Александр Киселёв посвятил своей малой родине – Куньинскому району. Родился он 10 июля 1953 года в деревне Прожирино Ущицкой волости. Высшее образование получил в Великолукском сельскохозяйственном институте, который окончил в 1975 году по специальности «инженер-механик».

Трудовую деятельность Александр Киселёв начал в качестве главного инженера колхоза «Коммунар» в деревне Корнилово. С 1980 по 1982 год работал инструктором орготдела Куньинского райкома партии, а следующие четыре года трудился заместителем председателя колхоза «Октябрь» в деревне Каськово. С 1986 по 2000 год возглавлял колхоз «Правда» в деревне Кресты.

В 2000 году Александр Киселёв был избран главой Долговицкой волости, которой руководил в течение пятнадцати лет. После укрупнения волостей с 2016 года и до настоящего времени возглавлял Пухновскую волость. «Александр Фёдорович был опытным и грамотным руководителем, пользовался неизменным уважением жителей волости и района, был внимателен к чаяниям людей. Мы запомним его как прекрасного семьянина, отличного собеседника, мудрого и доброжелательного человека», – пишет газета.

Прощание с мужчиной состоится в пятницу, 24 января. В 9:30 в Свято-Вознесенском соборе в Великих Луках пройдёт отпевание, после которого состоятся похороны на гражданском кладбище деревни Гвоздово Великолукского района.

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