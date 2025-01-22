Ушёл из жизни глава Пухновской волости Куньинского района Александр Киселёв
После тяжёлой болезни ушёл из жизни глава Пухновской волости Куньинского района Александр Киселёв, пишет муниципальная газета «Пламя».
Всю жизнь Александр Киселёв посвятил своей малой родине – Куньинскому району. Родился он 10 июля 1953 года в деревне Прожирино Ущицкой волости. Высшее образование получил в Великолукском сельскохозяйственном институте, который окончил в 1975 году по специальности «инженер-механик».
Трудовую деятельность Александр Киселёв начал в качестве главного инженера колхоза «Коммунар» в деревне Корнилово. С 1980 по 1982 год работал инструктором орготдела Куньинского райкома партии, а следующие четыре года трудился заместителем председателя колхоза «Октябрь» в деревне Каськово. С 1986 по 2000 год возглавлял колхоз «Правда» в деревне Кресты.
В 2000 году Александр Киселёв был избран главой Долговицкой волости, которой руководил в течение пятнадцати лет. После укрупнения волостей с 2016 года и до настоящего времени возглавлял Пухновскую волость. «Александр Фёдорович был опытным и грамотным руководителем, пользовался неизменным уважением жителей волости и района, был внимателен к чаяниям людей. Мы запомним его как прекрасного семьянина, отличного собеседника, мудрого и доброжелательного человека», – пишет газета.
Прощание с мужчиной состоится в пятницу, 24 января. В 9:30 в Свято-Вознесенском соборе в Великих Луках пройдёт отпевание, после которого состоятся похороны на гражданском кладбище деревни Гвоздово Великолукского района.
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