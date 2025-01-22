Валторна и оркестр: Рейнгольду Глиэру посвятят концерт в Пскове в рамках цикла «Эпоха в музыке»

23:25, 22 января 2025, ПАИ

В рамках серии мероприятий «Эпоха в музыке» в Пскове состоится концерт, посвящённый композитору Рейнгольду Глиэру. Почему псковичам стоит прийти на концерт, рассказал солист Санкт-Петербургского дома музыки, артист академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича, ученик заслуженного артиста РФ, профессора Санкт-Петербургской консерватории Д. А. Воронцова Александр Герасимов в программе «Место встречи» на радио «7НЕБО».

«Глиэр отличается потрясающей красотой материала. Зрителям обязательно стоит прикоснуться к несправедливо забытому алмазу, гранёному русской музыкой. Раз послушать его – дальше будет не оторваться, уже захочется окунуться в творчество Глиэра с головой», – подчеркнул гость эфира.

Концерт для валторны с оркестром – одно из главных произведений в валторновом репертуаре. На сцене БКЗ Псковской областной филармонии выступит Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, Александр Герасимов исполнит музыкальные партии на валторне. Солист рассказал, что выбор инструмента продиктован «чередой судьбоносных решений». «Я учился на пианиста и хоровика, но мне захотелось пойти по стопам своего отца – стать духовиком», – сказал Александр Герасимов.

К юбилею композитора слушателей ждёт встреча с первой симфонией Глиэра, созданной в год окончания Московской консерватории, а также другие произведения.

Мероприятия состоится 24 января. Начало в 19:00.