Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Валторна и оркестр: Рейнгольду Глиэру посвятят концерт в Пскове в рамках цикла «Эпоха в музыке»

В рамках серии мероприятий «Эпоха в музыке» в Пскове состоится концерт, посвящённый композитору Рейнгольду Глиэру. Почему псковичам стоит прийти на концерт, рассказал солист Санкт-Петербургского дома музыки, артист академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича, ученик заслуженного артиста РФ, профессора Санкт-Петербургской консерватории Д. А. Воронцова Александр Герасимов в программе «Место встречи» на радио «7НЕБО».

«Глиэр отличается потрясающей красотой материала. Зрителям обязательно стоит прикоснуться к несправедливо забытому алмазу, гранёному русской музыкой. Раз послушать его – дальше будет не оторваться, уже захочется окунуться в творчество Глиэра с головой», – подчеркнул гость эфира.

Концерт для валторны с оркестром – одно из главных произведений в валторновом репертуаре. На сцене БКЗ Псковской областной филармонии выступит Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, Александр Герасимов исполнит музыкальные партии на валторне. Солист рассказал, что выбор инструмента продиктован «чередой судьбоносных решений». «Я учился на пианиста и хоровика, но мне захотелось пойти по стопам своего отца – стать духовиком», – сказал Александр Герасимов.

К юбилею композитора слушателей ждёт встреча с первой симфонией Глиэра, созданной в год окончания Московской консерватории, а также другие произведения.

Мероприятия состоится 24 января. Начало в 19:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 января 2025

Траурный митинг и открытие мемориальных плит себежским пограничникам состоится 24 января
22 января 2025

Добровольцы в Печорском округе продолжают изготавливать маскировочные сети
22 января 2025

Реставрационные работы в церкви Мирожского монастыря в Пскове идут по графику
22 января 2025

Новые муралы появились на опорах псковских мостов
22 января 2025

Ушёл из жизни глава Пухновской волости Куньинского района Александр Киселёв
22 января 2025

Масштабный ремонт проведут в великолукской школе № 7
22 января 2025

На улице Розы Люксембург в Пскове убрали несанкционированную свалку
22 января 2025

Острая проблематика в сфере обращения с ТКО в регионе отсутствует – Ксения Григорьева

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...