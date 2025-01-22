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Общество

Развитие туристической инфраструктуры обсудил Михаил Ведерников с Мариной Егоровой

Развитие инфраструктуры, новые туристические продукты и рост турпотока обсудили в ходе рабочей встречи губернатор Псковской области и председатель комитета по туризму Марина Егорова. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

В 2024 году рост туристического потока в Псковской области составил 13 % – в цифрах это 570 тысяч гостей.

По словам Марины Егоровой, в тройку самых посещаемых районов региона в новогодние праздники вошли Псков, Печорский муниципальный округ и Пушкиногорский район. «Фиксируется большой прирост экскурсантов – на 60 %. Наши коллективные средства размещения были заполнены на 100 %, в том числе модульные отели в рамках «Туризм и гостеприимство»,–рассказала Марина Егорова.

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