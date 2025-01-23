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Общество

Погоду летом предсказывали по сегодняшнему дню

Григорий-летоуказатель наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Праздник получил своё название в честь святителя Григория. Он жил в IV веке в Каппадокии и считается одним из отцов церкви.

На Руси Григория прозвали летоуказателем из-за того, что в этот день можно было предсказать, каким будет лето – дождливым или засушливым. Говорили, что ветер с юга предвещал многочисленные грозы, а если на стога опустится иней, то лето будет сырым.

В этот день старались приготовить что-то повкуснее, чтобы все наелись досыта. Также было принято печь большой каравай и уносить его в поле, чтобы летом потом собрать хороший урожай.

В день Григория нельзя было выносить мусор и золу из дома, жаловаться на судьбу и плакать, хвастаться, ругаться и сквернословить.

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