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Общество

Всемирный день пирога отмечают сегодня

Всемирный день пирога отмечают сегодня, 23 января, пишет calend.ru.

Фото: ПАИ

Праздник, несмотря на свой международный статус, носит неофициальный характер. Ряд открытых источников, указывая на место появления праздника, ссылается на решение американской организации, ставящей своей целью сохранение традиций приготовления национального пирога во всех его разновидностях. Название этой организации созвучно её целям и сущности: Американский совет по пирогам или Совет по американскому пирогу.

Так или иначе, но именно из США пришла дата 23 января, ставшая символом чествования этого кулинарного блюда.

Не стоит думать, что пирог – это национальное блюдо конкретного народа. Таковым оно является благодаря разнообразию рецептов приготовления теста и начинки, а также способам выпекания. В культуре очень многих народов можно найти уникальные и неповторимые по вкусовым свойствам рецепты пирогов. Всему миру известны такие понятия, как русские пироги, осетинские пироги, французские киш и тарт, немецкий сливовый пирог, арабский мартабак и так далее.

На Руси пироги испокон веков считались символом гостеприимства, выпекание пирогов для женщины нередко становилось одним из испытаний перед замужеством, демонстрацией жениху и его родне домовитости будущей хозяйки.

Всем желающим присоединиться к празднованию Всемирного дня пирога предлагают испечь любимый пирог у себя дома или купить в пекарне любой пирог: уже знакомый или новый, который вы ещё никогда не пробовали.

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