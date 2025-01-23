Создателей нарколаборатории в Псковской области приговорили к 15 годам колонии

09:00, 23 января 2025, ПАИ

В результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Псковской области пресекли незаконную деятельность двух граждан России, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершённое организованной группой, в особо крупном размере). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Доказано, что в 2023 году осуждённые из корыстных побуждений добровольно вступили в состав организованной группы, которая занималась незаконным оборотом наркотических средств. По заданию кураторов фигуранты в Порховском районе приобрели домовладение, на территории которого в одном из помещений установили специальное химическое и иное оборудование. С его помощью незаконно произвели около 264 килограммов запрещённых веществ.

Псковский областной суд обоим фигурантам назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы. Отбывать срок они будут в исправительных колониях строгого режима. Приговор вступил в законную силу.