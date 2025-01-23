Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

09:12, 23 января 2025, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 22 января в деревне Прудище Усвятского муниципального округа жилой дом выгорел изнутри по всей площади, огонь также уничтожил кровлю. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Также баня сгорела в деревне Секутьево Куньинского района. Причина пожара устанавливается.