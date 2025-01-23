Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Так, 22 января в деревне Прудище Усвятского муниципального округа жилой дом выгорел изнутри по всей площади, огонь также уничтожил кровлю. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Также баня сгорела в деревне Секутьево Куньинского района. Причина пожара устанавливается.
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