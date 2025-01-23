Маркет современного искусства Maslo пройдёт в Пскове 8 февраля
8 февраля с 12:00 до 21:00 в Пскове впервые пройдет маркет современного искусства Maslo. Локацией мероприятия станет пространство на улице Герцена, 2, сообщили ПАИ организаторы.
«Maslo объединит творчество местных художников и станет площадкой для вдохновения, диалога и открытий. Мероприятие приурочено ко Дню всех влюбленных и подарит жителям города возможность окунуться в атмосферу искусства и культурного обмена», – анонсировали организаторы.
Гостей ждёт продажа работ местных художников, возможность не только увидеть произведения искусства, но и приобрести их; художественные инсталляции – пространство маркета превратится в арт-зону, где каждая работа расскажет свою историю; музыка – живые выступления псковских музыкантов, актерские чтения и опен-токи.
Maslo – это первая подобная инициатива в Пскове, направленная на поддержку локального искусства и его популяризацию. Мероприятие станет ярким событием для всех, кто ценит творчество и ищет новые формы самовыражения.
Вход свободный.
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