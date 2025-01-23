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Жители Псковской области могут поучаствовать в конкурсе открыток к 23 Февраля

Жители Псковской области могут поучаствовать в международном конкурсе рисунков «Защитники Отечества. Zаветам Vерны». Конкурс проводят Музей Победы совместно с государственным фондом «Защитники Отечества». Творческий проект посвящен теме 2025 года в России – защитники Отечества, сообщили ПАИ организаторы.

«На конкурс принимаются художественные работы, на которых изображены защитники нашей Родины – от древних времен до современности. Участникам предлагают нарисовать стрельцов Ивана Грозного, гвардейцев Петра I, героев Отечественной войны 1812 года, солдат и партизан Великой Отечественной войны, бойцов специальной военной операции. Работы могут отражать не только рядовых бойцов, но и военачальников», – рассказали в Музее Победы.


К участию в конкурсе приглашаются начинающие и опытные художники в возрасте от 6 лет. Работы, посвященные героическим моментам славной истории русского воинства, могут быть выполнены в любой технике изобразительного искусства: масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, цифровая живопись (digital-art).

Прием рисунков продлится до 12 февраля. Самые яркие работы будут размещены в виртуальной галерее на официальном сайте Музея Победы. Интернет-пользователи смогут присоединиться к онлайн-голосованию в номинации «Приз зрительских симпатий» и поддержать понравившуюся работу. Также на сайте можно будет отправить любую открытку с поздравительным текстом ко Дню защитника Отечества по электронной почте друзьям, близким или коллегам.

Кроме того, в рамках конкурса учреждены специальные номинации. Так, например, номинация, посвященная героям-военкорам как времен Великой Отечественной войны, так и нашего времени, учреждена медиагруппой «Россия сегодня» (РИА Новости и радио Sputnik), ведущей свою историю от Советского информбюро. Компания «Гранд Сервис Экспресс» выберет победителей в спецноминации «Поезд идёт в Крым: подвиги железнодорожников в годы войны». Их рисунки войдут в плакатную выставку в поездах компании, и каждый пассажир сможет увидеть работы победителей, путешествуя по России в течение 2025 года.

Итоги конкурса подведут в конце февраля на торжественной церемонии в Музее Победы в Москве. Жюри определит победителей в пяти возрастных категориях: 6–8, 9–11, 12–14, 15–17 и старше 18 лет. Их работы войдут в лимитированную праздничную серию-коллекцию открыток к 23 Февраля. Каждому победителю вручат авторский экземпляр и памятные подарки, а все участники получат именные сертификаты.

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