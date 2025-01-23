Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 24 января
24 января в Псковской области ожидается облачная погода, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.
Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток -2...+3 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
Ушёл из жизни экс-заместитель главы администрации Дновского района Владимир Кучмистов
Судно «Иния» по водным маршрутам Псковской области планируют запустить к старту высокого туристического сезона
Пособия по беременности для псковских студенток хотят поднять почти до 90 тысяч рублей
Победительница «Губернаторского дневника» Влада Дарина Бирюкова: Верьте в себя и свои силы
Поездки в удалённые деревни и транспортная доступность: как работает филиал «Псковпассажиравтотранса» в Пыталово