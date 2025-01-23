Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 24 января

10:59, 23 января 2025, ПАИ

24 января в Псковской области ожидается облачная погода, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток -2...+3 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.