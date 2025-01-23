Ушёл из жизни экс-заместитель главы администрации Дновского района Владимир Кучмистов

11:42, 23 января 2025, ПАИ

Экс-заместитель главы администрации Дновского района Владимир Кучмистов ушёл из жизни 22 января. Об этом сообщил глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Его жизнь была тесно связана с Дновским районом. Свою трудовую деятельность в администрации Дновского района он начал в 1996 году. Трудился на различных должностях: был заместителем главы администрации района, председателем комитета по управлению муниципальным имуществом, начальником экономического отдела», – отметил Михаил Шауркин.

С 2010 по 2021 год Владимир Кучмистов трудился в администрации Дно. Под его руководством были успешно реализованы десятки крупных инфраструктурных проектов, которые положительно повлияли на общую картину жизни в муниципалитете, позволили решить целый комплекс проблем благоустройства и создания комфортных условий жизни на территории Дновского муниципального округа, подчеркнул глава округа. В период с 2021 по 2025 год он возглавлял Дновский районный рынок, а затем Дновский муниципальный рынок.

«Владимир Николаевич был грамотным специалистом и надёжным наставником. Он умел находить общий язык с самыми разными людьми, решал проблемы, которые подчас казались неразрешимыми. Владимир Николаевич был очень честным, открытым, добрым, но и принципиальным человеком. Его неутомимая энергия, энтузиазм позволили сделать очень много добрых дел», – обратил внимание Михаил Шауркин.

По его словам, Владимир Кучмистов внёс огромный вклад в развитие местного самоуправления.

«Светлая память об этом деятельном и талантливом руководителе, коллеге и Человеке с большой буквы останется в сердцах тех, кто его знал. Выражаю искренние соболезнования родным и близким!» – добавил глава округа.

Прощание состоится 25 января, в субботу, в 12:00 в храме Архангела Михаила и в 13:00 на территории городского кладбища.