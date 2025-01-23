На заводе «Титан-Полимер» модернизировали установку очистки фильтров линии расплава сырья

12:32, 23 января 2025, ПАИ

Установку электродного парогенератора для системы очистки фильтров линии расплава ПЭТ-гранул завершили на заводе «Титан-Полимер», сообщили ПАИ на предприятии.

В рамках проекта была модернизирована система прожига фильтров, что позволило значительно усовершенствовать процесс их очистки, отметили в компании. Данные фильтры устанавливаются на линии расплава сырья, задерживают механические примеси и обеспечивают высокое качество производства БОПЭТ-плёнок.

«Модернизация также включала внедрение автоматизированных систем управления процессом очистки, что позволит снизить влияние человеческого фактора и повысить точность контроля за процессом очистки фильтров. Это повысит безопасность производства и сократит количество простоев, связанных с необходимостью проведения внеплановых ремонтных работ и перезапусков циклов очистки», – сообщили на «Титан-Полимере».

На предприятии подчеркнули, что компания продолжает активно внедрять инновационные технологии и совершенствовать производственные процессы, стремясь к лидерству в своей отрасли и обеспечению устойчивого роста.

«Благодаря автоматической регулировке мощности электродный парогенератор позволяет добиться непрерывной работы установки на всех режимах очистки. При этом не требуется постоянного контроля со стороны оператора, что исключает человеческий фактор и освобождает рабочее время персонала для других операций, так как очистка осуществляется в несколько этапов. Качество работы участка очистки фильтров напрямую влияет на продолжительность эксплуатации дорогостоящих фильтрующих элементов», – отметил технический директор завода «Титан-Полимер» Валерий Середа.

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