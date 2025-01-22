Выставка о судьбе Ольги Аршакуни откроется в Псковском музее

13:12, 23 января 2025, ПАИ

27 января в Псковском музее-заповеднике начнет работу новая выставка «Великая Отечественная война в судьбе человека: архитектор-художник Ольга Константиновна Аршакуни», посвященная памяти ленинградского и псковского архитектора-художника, общественного деятеля и создателя мемориального музея-квартиры Юрия Спегальского – Ольги Аршакуни. Об этом ПАИ сообщили в Псковском музее.

В выставочном пространстве будут представлены подлинные документы и вещи, принадлежавшие Ольге Аршакуни, из коллекции Псковского музея-заповедника. Дополнят экспонаты цифровые копии документов из собраний музеев-партнеров выставки – Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева и Государственного музея городской скульптуры Санкт-Петербурга. Часть экспонатов будет представлена широкой публике впервые.