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Общество

«Аргументы и Факты» отмечают сегодня 47 лет

Газета «Аргументы и Факты» отмечает сегодня 47 лет. Напомним, редакция «АиФ-Псков» входит в состав медиахолдинга Псковской области.

Сейчас печатное издание «АиФ-Псков» попадает к читателям региона каждую неделю – по средам. Аудитория газеты – 10,5 тысячи человек. На сайте издания в Пскове за прошлый год публикации собрали более 2,7 млн просмотров. Самым горячим оказался февраль – более 560 000 просмотров. А самый читаемый материал насчитывает более 200 000 охватов.

Псковский сайт «АиФ-Псков» неоднократно попадал в топ наиболее эффективных сайтов большой региональной семьи «Аргументов и Фактов».

Первый номер газеты «Аргументы и Факты» был подписан в печать 47 лет назад – 23 января 1978 года. В 1990 году издание попало в Книгу рекордов Гиннесса, тираж «АиФ» на тот момент составил 33,5 млн экземпляров.

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«Аргументы и Факты» отмечают сегодня 47 лет

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