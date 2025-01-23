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О важности работы наставников в региональной лиге дебатов «Истина» рассказали эксперты

О важности работы наставников в региональной лиге дебатов «Истина» рассказали эксперты на круглом столе в медиацентре ПАИ сегодня, 23 января.

«Чтобы стать наставником, нужно самому быть в теме. Подготовка к дебатам – это целый процесс, у нас в школе даже есть специальные красные столы, где можно готовиться к мероприятию, и многие ребята подходят и задают вопросы, желают удачи. И также у нас есть свой символ – мишка, а перед каждой игрой мы слушаем Вивальди», – отметила наставник команды Псковской инженерно-лингвистической гимназии Ольга Орлова.

Ольга Орлова. Фото здесь и далее: ПАИ

Наставник команды Моглинской общеобразовательной школы, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Анна Железнякова также подчеркнула важность работы наставника и методов подачи информации участникам проекта.

Анна Железнякова

«Нельзя просто давать учить материал от корки до корки, важно обсуждать, смотреть на проблему с разных сторон. Иногда участники видят то, что сложно понять взрослому человеку. И важно, чтобы ребята в группе поддержки заражались этой игрой и присоединялись к участию в дальнейшем», – сказала она.

Кроме того, региональный координатор федерального проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова заметила, что главное в процессе подготовки к дебатам – чтобы рядом находился заинтересованный наставник. «И вместе с этим необходимо готовиться систематически. Причём к клубу присоединяются не только те, кто хорошо умеет говорить, но и те ребята, которые могут находиться в трудной жизненной ситуации. Так можно помочь детям лучше открыться», – подчеркнула гость медиацентра и добавила, что для советников и наставников проекта были созданы обучающие мастер-классы, чтобы они могли ещё более эффективно помогать детям в подготовке.

Юлия Колбасова

Отметим, что региональную лигу дебатов «Истина» организовал Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов.

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