Годовая инфляция в России превысила 10%

15:23, 23 января 2025, ПАИ

Годовая инфляция в России ускорилась с 9,52 % в конце декабря 2024 года до 10,04 % на 20 января 2025 года, пишет «Интерфакс», ссылаясь на методику расчёта Банка России.

Инфляция в стране с 14 по 20 января текущего года, согласно данным Росстата, составила 0,25 % после 0,67 % с 1 по 13 января. С начала года и к 20 января рост цен составил 0,92 %.

Рост цен на плодоовощную продукцию, который по итогам прошлого года составил 22,09 %, с 14 по 20 января увеличился на 0,5 %. Заметнее всего за этот промежуток времени подорожали яблоки (+ 1,9 %), лук (+ 1,5 %), бананы (+ 1,1 %) и капуста (+ 0,9 %). Существенное снижение в цене показали огурцы – они подешевели на 1,2 %.

Также за указанный период на 0,6 % возросла цена на говядину, маргарин и ультрапастеризованное молоко, на 0,5 % – на пастеризованное молоко и пшено, на 0,4 % – на сыр, подсолнечное масло, соль и мороженую рыбу.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Псковской области составила 8,47 %, а больше всего на её показатель влиял рост цен на молочные продукты, кофе, овощи, а также на аренду квартир и тарифы такси.