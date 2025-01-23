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Общество

Псковичи могут принять участие во всероссийском фестивале «Здоровая семья – сильная Россия»

Жители Псковской области могут стать участниками всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья – сильная Россия». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фестиваль является частью проекта «Многодетная Россия». Основными мероприятиями проекта стали онлайн-конкурс видеороликов «Спортивный движ», онлайн-конкурс фотографий «Моменты спорта», семейный забег «Многодетная миля», акция «Мы в спорте». Подробную информацию о них можно найти на сайте проекта многодетные-семьи.рф.

Финал спортивного фестиваля «Многодетная Россия» пройдёт в октябре в Москве на одной из центральных площадок. Участие в нём примут заслуженные спортивные деятели. Участниками станут многодетные семьи и активные участники проекта.

Ранее сообщалось, что псковские семьи могут стать участниками всероссийского проекта «Многодетная Россия», а также принять участие в форуме в Москве.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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