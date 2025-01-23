Два автомобиля столкнулись на трассе в Куньинском районе
Столкновение автомобилей «Нива» и Volvo произошло у деревни Корнилово в Куньинском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Пострадавших нет. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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