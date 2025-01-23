Руководителя кулинарного предприятия Порховского округа оштрафовали за нарушение санитарных правил
Руководитель кулинарного предприятия Порховского муниципального округа привлечён к административной ответственности за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов. Об этом ПАИ сообщили в местной прокуратуре.
Во время проверки на предприятии, которое изготавливает кулинарную продукцию, выпечку, салаты в ассортименте более 100 наименований, выявили нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
Управление Роспотребнадзора по Псковской области по постановлению районного прокурора назначило руководителю штраф.
Руководителя кулинарного предприятия Порховского округа оштрафовали за нарушение санитарных правил
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