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Общество

Перед искусством все равны: Виктор Лысюк – о проекте «Земля Псковская – наш общий дом»

Что объединяет детей разных национальностей, как раскрыть их творческие возможности и как Псковская земля стала их общим домом – в интервью с председателем Псковского регионального отделения Союза художников России Виктором Лысюком.

Мастер-классы в рамках проекта «Земля Псковская – наш общий дом». Фото здесь и далее предоставили в Псковском региональном отделении Союза художников России

– Виктор Владимирович, целый год вы, ваши коллеги-художники, преподаватели профильных учебных заведений работали с детьми, реализовывая проект «Земля Псковская – наш общий дом», который был поддержан Фондом президентских грантов. Кто в нём участвовал?

– Нашими партнёрами стали комитет по культуре Псковской области, социально-культурный центр «Троицкий» Свято-Троицкого кафедрального собора, Псковское региональное отделение Союза армян «Псковская армянская община «Урарту», ПООМС «Дети – наше будущее», центр чеченской культуры «Барт» («Единство»), «КСК Родина» и другие.

У нас уже был наработан большой опыт с детьми, сложились отличные отношения с общественными организациями, поэтому возникла эта идея. А искусство ведь объединяет и взрослых, и детей. И перед ним равны абсолютно все.

Мастер-класс по рисунку, посвящённый Дню матери, в выставочном зале Союза художников России

Пленэры и мастер-классы

– Как ребята участвовали в проекте, что им понравилось?

– Прежде всего мы сформировали дополнительные группы детей от 7 до 18 лет по 20 человек из числа воспитанников творческого клуба Союза художников, ПООМС «Дети – наше будущее», этнокультурных объединений Псковщины, составили новое расписание занятий. И за год с 1 февраля 2024 года провели более 80 творческих уроков, в которых участвовали 305 человек. На мастер-классах создали условия для совместного регулярного досуга и общения людей разных национальностей, творчества, образования дружеских связей.

– В какой форме проходили занятия?

– Это были творческие занятия, мастер-классы, на которых профессиональные художники с высшим профильным образованием обучали детей художественным техникам, основам изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Мы выезжали в районы Псковской области на пленэры, на различные экскурсии. Кроме того, проводили экскурсии по выставочному залу и художественным мастерским. Детям они очень нравились. В этих мероприятиях приняли участие 315 человек.

Мероприятия для детей в конноспортивном клубе «Родина»

Почему так?

– А дети ведь любят рисовать...

– Очень! Они любят и слушать, им нравятся и праздники, и походы в мастерскую художников. Им нравится, когда мы рассказываем подробно о картине, художнике, что он хотел сказать, показать. Дети – самый активный зритель, потребитель и впитыватель. Они схватывают всё моментально, у них сразу много вопросов: «А почему так? Вот почему так? Вы пишете картину, а для неё нужно сделать эскиз, потом нарисовать, зачем?» Прямо тут же, в мастерской, проводим мастер-класс. Допустим, ставим маленький натюрморт: кувшин, яблочко. И художник пишет прямо на глазах.

Экскурсия в мастерскую художника Аркадия Филинова

– Получается, проект – это то же художественное воспитание, которое охватывает более широкий круг детей!

– Именно! И эта форма – совместное проведение творческих мероприятий от конкурсов рисунков до участия в самых разных костюмированных праздниках – способствует устранению социальных барьеров, во время занятий уходит непонимание друг друга. Сейчас нашей стране как никогда нужны новые разработки, творческие культурные программы, которые доносят до людей важность общечеловеческих ценностей, стойкой гражданской позиции и дают возможность совместного развития. И именно сейчас, когда современная ситуация не проста, необходима единая и понятная всем современная национальная идея.

Студенты художественного направления на выставке «Вехи» художника В. С. Кучеровского

«Рождественская сказка» и уроки мужества

– Собираетесь продолжить задуманное?

– С октября прошлого года работаем над реализацией проекта, который получил субсидию правительства Псковской области на реализацию мероприятий в сфере государственной национальной политики – «Гражданское согласие – гарантия стабильности и процветания общества». Цели те же – наладить диалог культур, сформировать тёплые отношения. Здесь привлекаем не только детей, но и их родителей. Провели праздники «Рождественская сказка», театрализованное конное шоу, эстафеты. Председатель центра чеченской культуры «Барт» Саид Дукаев готовит уроки мужества и тематические лекции по пропаганде негативного отношения к радикальным объединениям и движениям. И конечно, проведём выездные мастер-классы в районах области. Мы привыкли к детям, видим их отклик, и, конечно, хочется работать и дальше в этом направлении.

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