Екатерина Гончарова: Создание сообщества социальных архитекторов – это ответ на вызовы времени

18:22, 23 января 2025, ПАИ

В России стартовал конкурс социальных архитекторов. Это важный шаг в развитии общественных процессов и формировании нового поколения профессионалов, способных работать над крупными социальными проектами, заявила врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

По мнению врио ректора ПОИПКРО, вопросам социальной архитектуры в России уделяется большое внимание. Социальные архитекторы при этом играют ключевую роль в разработке стратегических решений, направленных на долгосрочное развитие общества.

«Создание сообщества социальных архитекторов – это ответ на вызовы времени, поэтому специалисты этого профиля будут востребованы практически везде, где есть необходимость в улучшении общественной инфраструктуры, в повышении качества жизни и укреплении гражданских институтов. Для Псковской области актуальными могут быть проекты развития сельских территорий, поддержки культурного наследия, защиты окружающей среды, социальной поддержки уязвимых групп населения и поддержки молодёжных инициатив», – отметила Екатерина Гончарова.

Отметим, социальная архитектура использует успешные практики, применяемые в самых разных областях: в волонтёрстве, социальной поддержке, реализации федеральных и региональных задач, направленных на повышение качества жизни граждан.

Отметим также, что в стартовавшем во всей России конкурсе социальных архитекторов смогут участвовать специалисты по различным практикам социальной архитектуры: по экологической проблематике, по проектам инициативного бюджетирования, по работе с молодёжью, по популяризации здорового образа жизни, по организации общественных слушаний, по расширению волонтёрских инициатив и многому другому.