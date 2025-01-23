Женщину сбили на пешеходном переходе в Великих Луках
В Великих Луках, возле дома № 21 на улице Дружбы, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля Nissan допустил наезд на женщину-пешехода. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Пострадавшей оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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