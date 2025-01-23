Женщину сбили на пешеходном переходе в Великих Луках

18:37, 23 января 2025, ПАИ

В Великих Луках, возле дома № 21 на улице Дружбы, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля Nissan допустил наезд на женщину-пешехода. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадавшей оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.