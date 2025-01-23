Седьмой фестиваль «Вернём каши на столы наши!» пройдёт в Порхове 25 января

19:13, 23 января 2025, ПАИ

VII Межмуниципальный фестиваль русских каш «Вернём каши на столы наши!» пройдёт в Порховском муниципальном округе 25 января. Мероприятие состоится в городе Порхове на торговой площади городского парка, сообщили ПАИ организаторы.

Гости праздника смогут увидеть Порховскую каменную крепость XIV века, посетить краеведческий музей с обновлёнными экспозициями, принять участие в мастер-классах народных мастеров из Дома ремёсел, отведать знаменитую порховскую гороховую кашу, приготовленную по старинному рецепту.

Все культурные мероприятия для молодёжи можно посетить по Пушкинской карте.

Как прошёл VI Межмуниципальный гастрономический фестиваль «Вернём каши на столы наши», читайте здесь.