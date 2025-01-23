Участники оргкомитета по проведению рождественских концертов встретились в Печорах

20:11, 23 января 2025, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей провёл встречу с участниками организационного комитета, посвящённую подведению итогов проведения рождественского концерта и детского рождественского фестиваля в Псковской епархии. Мероприятие прошло в архиерейской резиденции в четверг, 23 января, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Во встрече приняли участие заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова, директор Псковской областной филармонии Александр Боярков, дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Алексей Репников, заместитель директора Дома ремёсел Александр Бойчук и другие почётные гости.

Участники встречи подвели итоги проведения рождественских концертных программ, в частности рождественского концерта в БКЗ Псковской областной филармонии и детского рождественского фестиваля в ГКЦ Пскова.

Митрополит поблагодарил всех собравшихся за продуктивную работу по проведению концертов и обсудил с участниками оргкомитета дальнейшие планы проведения праздничных мероприятий на территории региона в 2025 году.