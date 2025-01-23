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Общество

ИК № 4 в Серёдке отмечает 66 лет со дня образования

Торжественное мероприятие, посвящённое 66-летию со дня основания исправительной колонии № 4 УФСИН России по Псковской области, прошло на площадке учреждения в Серёдке в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

С приветственным словом к сотрудникам и ветеранам учреждения обратился начальник колонии Тимур Курдюков. Он выразил благодарность коллективу за профессионализм и слаженную работу, пожелал успехов в дальнейшей деятельности и отметил, что в коллективе бережно хранят и приумножают традиции старшего поколения.

Праздник продолжился церемонией награждения ведомственными наградами наиболее отличившихся сотрудников.

Отметим, исправительная колония № 4 УФСИН России по Псковской области была основана в 1959 году. В то время на базе Серёдкинской МТС была создана исправительно-трудовая колония общего режима с металлообрабатывающим профилем. В колонии содержались мужчины, осуждённые впервые или повторно за менее тяжкие преступления. В настоящее время это колония строгого режима для тех, кто совершил преступления не в первый раз.

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ИК № 4 в Серёдке отмечает 66 лет со дня образования
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