Приём граждан уполномоченным по правам ребёнка состоится в Островском районе
30 января в 14:30 в Острове состоится приём граждан уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой, сообщается в телеграм-канале омбудсмена.
Приём пройдёт в Доме детского творчества имени К. И. Назаровой на улице Карла Либкнехта, 5. Предварительная запись по телефону 8 (8112) 299-157.
На приёме можно получить консультацию и помощь, в том числе несовершеннолетним гражданам, в содействии реализации прав детей и их законных представителей.
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