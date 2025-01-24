Приём граждан уполномоченным по правам ребёнка состоится в Островском районе

09:00, 24 января 2025, ПАИ

30 января в 14:30 в Острове состоится приём граждан уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой, сообщается в телеграм-канале омбудсмена.

Приём пройдёт в Доме детского творчества имени К. И. Назаровой на улице Карла Либкнехта, 5. Предварительная запись по телефону 8 (8112) 299-157.

На приёме можно получить консультацию и помощь, в том числе несовершеннолетним гражданам, в содействии реализации прав детей и их законных представителей.