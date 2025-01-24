Цены на проездные в пригородных поездах Псковской области изменятся с 1 февраля

09:39, 24 января 2025, ПАИ

Стоимость проездных в поездах пригородного сообщения изменится в Псковской области с 1 февраля. Об этом сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

Предварительная продажа абонементов осуществляется за 30 дней до начала действия билета.

Стоимость проездных в том числе изменится в Новгородской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге, а также Карелии.

Подробно с информацией можно ознакомиться по ссылке.