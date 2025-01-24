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Подведены итоги первого круга чемпионата Пскова по футзалу

Подведены итоги первого круга чемпионата Пскова по футзалу для Высшей и Первой лиг, игры которых проходят в залах «Олимп» и «Писковичи». Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Пскова.

Фото: Федерация футбола Пскова

В Высшей лиге единолично возглавляет турнирную таблицу команда «Прокуратура» с разницей мячей +20. На второй строчке идёт «Азбука цветов», которая уступила только в двух матчах и, соответственно, отстаёт от лидирующей «Прокуратуры» на шесть очков. Замыкает лидирующую тройку «Интер», на счету которого четыре победы, одна ничья и два поражения. В списке лучших бомбардиров лидирует игрок команды «Прокуратура», ветеран псковского футбола Андрей Почипов, отправивший в ворота соперников 11 мячей.

«Металлист» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги с 16 очками, на втором месте идёт дедовичский «Легион», «Триумф» – на третьем. Возглавляет список бомбардиров Кирилл Степанов из «Легиона».

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