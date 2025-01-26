Мокрый снег, дождь и гололедицу прогнозируют в Псковской области 25 января
Облачная погода ожидается в Псковской области 25 января, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Ночью в большинстве районов, днём местами будут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.
Будет дуть южный ветер со скоростью 8–13 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от -1 до +3 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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