Псковское предприятие «Горводоканал» приглашает на работу специалистов
Муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» приглашает на работу специалистов, сообщили ПАИ на предприятии.
Предприятие предлагает официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, все социальные гарантии, предоставление общежития иногородним гражданам.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 79-20-20. Резюме отправляйте на электронную почту: grigoreva_nv@vdkpskov.ru.
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