Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковское предприятие «Горводоканал» приглашает на работу специалистов

Муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» приглашает на работу специалистов, сообщили ПАИ на предприятии.

Предприятие предлагает официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, все социальные гарантии, предоставление общежития иногородним гражданам.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 79-20-20. Резюме отправляйте на электронную почту: grigoreva_nv@vdkpskov.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 января 2025

Александр Седунов – о книге «Пепел Ланёвой Горы»: Это важный результат в год 80-летия Победы
26 января 2025

Михаил Ведерников опубликовал авторское видео в рубрике ​«Родина знамени Победы»
26 января 2025

Делегация врачей посетила Островскую больницу для обмена опытом
26 января 2025

Наблюдать за кошками советует сегодня народный календарь
26 января 2025

Два «лишних» экзамена во время итоговой аттестации могут отменить для девятых классов
26 января 2025

Редкое явление красного луча у Луны запечатлел житель Пскова
26 января 2025

Волонтёров приглашают принять участие в работе Полистовского заповедника
25 января 2025

«Встречи, открытия, эмоции»: День российского студенчества в Пскове

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...