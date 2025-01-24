Похитительницу продуктов и средств гигиены задержали росгвардейцы в Пскове

13:50, 24 января 2025, ПАИ

Подозреваемую в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

23 января в 21:29 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 44-летнюю женщину, которая пронесла через кассовый узел продукты и средства гигиены, при этом не заплатив за них.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.