Похитительницу продуктов и средств гигиены задержали росгвардейцы в Пскове
Подозреваемую в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
23 января в 21:29 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 44-летнюю женщину, которая пронесла через кассовый узел продукты и средства гигиены, при этом не заплатив за них.
По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.
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