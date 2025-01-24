За минувшие сутки в Псковской области пожаров не произошло

14:15, 24 января 2025, ПАИ

За минувшие сутки, 23 января, в Псковской области не было зарегистрировано ни одного пожара, сообщили ПАИ в ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что перед тем, как покинуть дом или квартиру, необходимо проверить газ и электричество, соблюдать правила обращению с печью, а также следить за детьми.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить жизнь и здоровье, отметили в ГУ МЧС России по Псковской области.