Псковская область вышла на первое место в СЗФО по раннему выявлению рака

14:27, 24 января 2025, ПАИ

Псковская область вышла на первое место в СЗФО по раннему выявлению рака, сообщил главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 января.

Псковская область вышла на первое место в СЗФО по выявлению онкозаболеваний на первой и второй стадии. «Наш показатель – 62 %, это даже выше, чем общероссийский показатель. Это прекрасная новость для пациентов, так как ранние стадии хорошо поддаются даже полному излечению», – отметил Александр Юров.

В 2019 году выявлялось 2 300–2 400, в 2024 году выявлено более 3 500 тысяч случаев. По словам медика, это «хороший показатель для небольшого региона». «Конечно, выросло и число случаев, но выросла и выявляемость заболеваний», – уточнил медик.

Кроме того, за пять лет действия федерального проекта в онкодиспансер поставлено 132 единицы оборудования более чем на 632 млн рублей. Теперь в СЗФО диспансер находится на третьем-четвёртом месте по оснащению новым оборудованием, отметил Александр Юров.